Gruppi sciolti e nuovi capi: ridisegnata la mappa ultrà

Il Risiko del tifo nelle Curve di Roma e Lazio è in movimento. Ciascuna gradinata, ciascun angolo sugli spalti reclama un proprio spazio e maggiore autorevolezza. Un episodio in particolare ha scaturito il risveglio ed è datato 8 gennaio 2023, quando gli ultras di Roma e Napoli si scontrano sull'autostrada del Sole. Vengono fermati volti noti della Sud dai "Roma" ai "Romanismo" e tra loro anche qualche Fedayn. Da lì l'escalation. Mentre la Curva Nord soffre la sparizione del gruppo egemone degli Irriducibili, nella Sud il gruppo "Roma" non riesce a coagulare tutte le anime del frastagliato universo giallorosso. Cominciano, invece, a comandare i "Padroni di casa" di Castellino, vicini a Casapound. Molti però confluiranno nei "Roma". Ci sono i vecchi "Boys" vicino agli striscioni di "Roma Violenta" e dei "Royalist". I giallorossi da anni non rispondono a un solo capo. Il 4 febbraio dell'anno scorso accadde l'inimmaginabile e in piazza Mancini i Fedayn subiscono un assalto improvviso da un commando dell'Est, che strappa loro la "pezza" decretando la fine del gruppo.

(Il Messaggero)