Gol di testa: giallorossi al top

Con due colpi di testa di Gianluca Mancini la Roma ha battuto in pochi giorni sia Lazio che Milan, ottenendo rispettivamente tre punti importanti in chiave Champions e un vantaggio utile in vista del ritorno dei quarti di Europa League.

Una qualità dei giallorossi da non sottovalutare: come ricorda il quotidiano sportivo nell'edizione odierna infatti i giallorossi sono attualmente la prima squadra in Serie A, insieme alla Fiorentina, per gol segnati di testa in tutte le competizioni: ben diciassette.

(gasport)