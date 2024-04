Gliel'hanno incartata

De Rossi gliel'ha incartata per oltre un'ora. Proprio come nel derby di sabato. L'ultima parte è stata del Milan, ma anche dei giocatori della Roma che hanno dato il fritto per vincere. [...] De Rossi ha infatti azzeccato la disposizione iniziale con El Shaarawy a destra e Pellegrini a sinistra, riuscendo a scombinare i piani di Pioli che soltanto nel finale, quando la Roma ha accusato la stanchezza da sforzo oltre ogni limite, s'è ripreso il campo.

Quello della Roma è stato il miglior primo tempo dell'anno in rapporto all'avversario (molto bene aveva fatto anche nel primo con l'Inter) per attenzione, intensità - decisamente superiore a quella del Milan - e movimenti con e senza palla. [...] Della Roma, oltre a Dybala, il cui schema palla a Mancini dall'angolo funziona a meraviglia, mi sono piaciuti particolarmente ElSha, Spinazzola per oltre un'ora, Mancini e Paredes; Lukaku si è molto sacrificato. [...]

(corsport - I. Zazzaroni)