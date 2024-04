Giroud si sbatte per aprire spazi, Mancini dovrà raddoppiare Rafa

La fase d'attacco del Milan è sicuramente più codificata, ma non per questo più prevedibile. Nella Roma c'è margine per l'improvvisazione: Lukaku accentra palloni e manovra, Dybala libera la sua classe anarchica a tutto campo. [...] Giroud è il Lukaku di Pioli, ma si nota meno. Non s'impegna in controlli, sponde e ripartenze palla al piede. [...] Il compito principale è creare spazi, come Benzema, con altra tecnica però, faceva nel Real per Ronaldo. [...]

Mancini, sbandieramenti a parte, è il più in condizione e ingaggerà un contrasto molto fisico con Giroud: il francese potrebbe però andare a "cercare" Smalling per squilibrare la linea difensiva giallorossa. [...] La missione più complicata è di Celik, se Leao confermerà i numeri recenti: quando il portoghese parte in velocità è difficile resistere al suo dribbling, Mancini dovrà sdoppiarsi verso destra. Sbilanciamento che potrebbe favorire Pulisic sull'altro fronte. [...]

(gasport)