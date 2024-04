Giovedì gli ultimi 18' più recupero di Udinese-Roma: chi può giocare (Ndicka compreso) e chi no

Giovedì 25 aprile, fischio d'inizio al Bluenergy Stadium per gli ultimi 18 minuti più recupero di Udinese-Roma, interrotta al 72' per il malore di Evan Ndicka. Chi gioca? [...] La risposta arriva dall'articolo 30 dello Statuto-Regolamento della Lega Serie A. "Possono essere schierati tutti i calciatori - si legge - che erano già tesserati per le due società al momento dell'interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno dell’interruzione". È quindi questo l'inquadramento generale della norma, che però ha delle specifiche: i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della partita non possono essere schierati nuovamente; [...] Per entrare nel concreto, Gabriele Cioffi e Daniele De Rossi avevano operato due cambi a testa, entrambi utilizzando un solo slot ciascuno con doppia mossa contemporanea: quindi Fabio Cannavaro e il suo ex compagno di Nazionale potranno operare tre cambi per parte negli ultimi 18 minuti più recupero. Gli unici che non possono essere schierati sono quindi quelli già sostituiti: Kingsley Ehizibue e Hassane Kamara per l'Udinese, Dean Huijsen e Houssem Aouar per la Roma. Per il resto, tutti arruolabili compreso Ndicka che non era stato sostituito.

(gazzetta.it)

