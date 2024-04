Giannini: "Dybala o Leao? Entrambi sorprendenti e decisivi, ma l'argentino ha più esperienza in partite come queste"

GASPORT - L'ex capitano e bandiera della Roma Giuseppe Giannini ha parlato sull'edizione odierna del quotidiano, mettendo a confronto due dei giocatori più rappresentativi di Milan e Roma, prossime avversarie in Europa League: Paulo Dybala e Rafa Leao. Queste le sue parole: "Parliamo di due giocatori con caratteristiche e ruoli diversi, ovviamente, ma che allo stesso modo sanno essere sorprendenti e decisivi durante una partita. Per certi versi, i due sono anche difficili da classificare. Dybala, secondo me, ha comunque qualcosa in più di Leao, non foss'altro perché gioca in una zona di campo che lo mantiene sempre nel vivo dell'azione. Un territorio, quello della trequarti, in cui l'argentino ha più liberta di manovra e non è costretto a restare magari defilato in fascia. Proprio per questo, grazie al suo estro, alla sua tecnica e ai suoi colpi, può sfruttare più opportunità durante certe partite ultra-tattiche. A Milano, in ogni caso, Paulo può essere incisivo per la sua centralità nel gioco d'attacco, mentre Leao da esterno ha movimenti limitati e, se trova marcature ferree, può fare fatica a trovare lo spunto e la progressione vincente, che è la sua arma in più. E poi, devo aggiungere, Paulo ha più esperienza del portoghese in partite come queste. Oltre alla nazionale argentina, ha ormai tante sfide di questo tenore nel suo curriculum. E questo conta".