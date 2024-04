Giallorosse bloccate: festa scudetto rinviata

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Festa rimandata. Pareggio a reti inviolate per la Roma in casa della Fiorentina e scudetto, sempre ad un passo, ma ancora non raggiunto matematicamente. Lo 0-0 del Viola Park posticipa i festeggiamenti delle capitoline che ora sono a +11 dalla Juventus seconda in classifica, quando mancano quattro giornate alla fine.

La Viola comincia bene e va immediatamente in vantaggio, ma la rete viene correttamente annullata per fallo di Severini su Ceasar. Entrambe le compagini poi hanno avuto le occasioni per portare a casa il match e soprattutto nel finale le giallorosse hanno tentato l'assedio alla porta avversaria, ma in definitiva a regnare è stato l'equilibrio.

«È mancato solo il gol. È il primo pari della stagione, ci può stare - l'analisi di Spugna al triplice fischio - nel secondo tempo abbiamo creato di più, poi c'è anche il loro merito, si sono difese bene». La Roma e arrivata a Firenze senza Di Guglielmo, Korpela e Kramzar, oltre alla lungodegente Aigbogun; alle loro assenze si è unita quella di Giugliano, che ha alzato bandiera bianca a pochi minuti dall'inizio della partita per un'influenza intestinale.

Primo match point fallito, ma ora occhi puntati su Juventus-Inter di venerdì: le romaniste riposeranno la prossima giornata ma potrebbero comunque festeggiare in caso di mancata vittoria delle bianconere.

E le belle notizie in casa giallorossa non finiscono qui: Betty Bavagnoli, Head of Women's Football, e il direttore sportivo Gianmarco Migliorati hanno rinnovato i loro contratti con il club fino al 30 giugno 2027. «Ci unisce la stessa ambizione, quella di costruire una Roma più competitiva», il commento dell'ex allenatrice che ha lavorato dietro le quinte fin dal giorno della nascita della femminile, rivelandosi presenza preziosa e fondamentale.