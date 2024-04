Galli: "Milan-Roma? Mi aspetto due partite spettacolari, si affronteranno a viso aperto. I rossoneri però sono più forti"

TUTTOSPORT - L'ex difensore del Milan Filippo Galli ha parlato in esclusiva sull'edizione odierna del quotidiano sportivo, analizzando la prossima sfida ai quarti di Europa League tra i rossoneri e la Roma di Daniele De Rossi. Queste le sue parole: "Mi aspetto due partite spettacolari. Non credo ci saranno calcoli, si affronteranno a viso aperto. La svolta che ha dato De Rossi in termini di risultati è stata importante. E la vittoria dell'ultimo derby ne è la prova. Il Milan è in un periodo straordinario".

Si gioca in una competizione europea, cambia qualcosa?

"Il palcoscenico europeo apporta un fascino superiore, ma Milan-Roma resta sempre un match particolare. Per me sarebbe bello che i rossoneri passino il turno e conquistino un trofeo che ancora manca in bacheca".

La difesa del Milan dovrà bloccare Dybala e Lukaku.

"Sono attaccanti molto forti e il loro gioco a due potrebbe mettere in difficoltà il Milan, che dovrà difendere da squadra. Lukaku è un punto di riferimento, fa salire i compagni ed è bravo a chiamare la profondità. Dovranno essere limitati i rifornimenti per il belga. Dybala è uno che la palla se la va a prendere, è più difficile da fermare".

[...]

Apprezza la fase difensiva dei giallorossi?

"Credo che la Roma possa concedere qualcosa al Milan, soprattutto se si scoprisse. De Rossi è un allenatore che vuole proporre gioco, fare la partita. Nel doppio confronto possono emergere i valori delle due squadre, penso che il Milan sia più forte".

[...]