IL TEMPO - La Roma ospita la Juventus con l'obiettivo di fare un altro importante passo verso il secondo scudetto di fila (ore 18, diretta Rai e Dazn). Sold out al Tre Fontane e voglia di allungare in classifica (le giallorosse sono in vetta a +10 dalle bianconere). "La Juve vorrà fare la gara, non ha nulla da perdere - le parole di Spugna alla vigilia - dobbiamo pensare a noi e fare la partita come sappiamo".