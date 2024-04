Femminile: giallorosse a Firenze per il bis scudetto

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Ad un passo dal bis. La Roma oggi ha l'opportunità di festeggiare il secondo scudetto consecutivo nel match delle 16.15 in casa della Fiorentina (diretta Rai e Dazn). Dopo aver dominato per tutta la stagione, le capitoline potrebbero mettere fine al campionato anzitempo, visto che quando mancano cinque giornate al termine (sei considerando quella di riposo), sono ben 13 i punti di vantaggio maturati sulla Juventus, seconda della classe. Vincere significherebbe tricolore, ma il successo potrebbe anche non servire: se le bianconere non battono alle 14.30 il Sassuolo, le giallorosse sono matematicamente campionesse d'Italia (gli scontri diretti premiano le romaniste).

Tuttavia Spugna e ragazze vogliono finire la stagione al meglio e puntano anche alla vittoria delle sfide che restano. "Ho detto alle calciatrici di godersi ogni attimo di questi giorni - ha rivelato il tecnico alla vigilia - sono momenti indimenticabili e quindi dobbiamo star sereni e tranquilli, preparare la partita come al solito e andarci a giocare questa prima grande opportunità". Le emozioni sicuramente non mancheranno e l'allenatore lo sa bene: "E' il momento di stemperarle un po', dobbiamo arrivare il più serenamente possibile, come abbiamo fatto anche nella passata stagione. L'importante è vivere il momento nel migliore dei modi e fare la gara che sappiamo fare, poi vedremo se sarà già la giornata giusta per festeggiare". Spugna quindi predica calma, la cavalcata cominciata a settembre sta per sancire definitivamente la forza della sua Roma.

Nel frattempo però il popolo giallorosso è impaziente, tanto che il settore ospiti del Viola Park è andato presto sold out. Per l'impegno odierno torna tra le convocate Glionna, mentre restano ancora out Di Guglielmo e Korpela; le infortunate stamattina proseguiranno il loro programma di recupero poi raggiungeranno le compagne a Firenze. Il secondo scudetto di fila è nell'aria da tempo, non resta che ufficializzare il traguardo: oggi c'è il primo match point.