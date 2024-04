Femminile: bis scudetto giallorosse possibile già sabato

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - La Roma si prepara alla festa scudetto. Quando mancano cinque giornate alla fine della stagione, sono 13 i punti di vantaggio che le giallorosse hanno sulla Juventus, seconda forza del campionato. Provvidenziale anche il trionfo di lunedì arrivato in extremis al Tre Fontane proprio contro le bianconere, che ha dato alle romaniste ulteriore consapevolezza, sia a livello tecnico che mentale, e ottenuto nonostante diverse importanti assenze. Il primo match point ci sarà sabato a Firenze: le capitoline scenderanno in campo alle 16.15 per sfidare la Viola e in caso di successo sarà matematicamente tricolore. Potrebbe anche non servire qualora la Juve, impegnata alle 14.30 in casa col Sassuolo, non dovesse vincere.

Tuttavia Spugna è stato chiaro: "Vogliamo chiudere il discorso il prima possibile", quindi l'obiettivo è terminare al meglio la seconda annata consecutiva all'insegna dei record. Un solo ko in Serie A per la Roma quest'anno ed un percorso in Champions League che ha certificato la crescita di squadra e club; a fine maggio ci sarà anche la finale di Coppa Italia da giocare contro la Fiorentina, con l'intento di arricchire la bacheca. Ormai manca davvero poco, un ultimo passo e sarà festa giallorossa: per l'occasione è previsto un esodo di tifosi romanisti al Viola Park, con la speranza che il clima sia all'insegna del fair play come accaduto a Roma nel match con le juventine.