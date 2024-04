Europa League, domani il Milan. De Rossi si affida a Dybala

Giorno di vigilia per la Roma di De Rossi, impegnata domani sera a San Siro nell'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Milan. Oggi alle 12.30 ci sarà l'allenamento di rifinitura prima della partenza per Milano. Nel pomeriggio il volo e alle 19.15 la conferenza stampa con De Rossi e Dybala. L'argentino insieme a Lukaku guideranno l'attacco della Roma contro gli uomini di Pioli. Pochi dubbi di formazione per il mister giallorosso che dovrà fare a meno di Ndicka squalificato, oltre a Kristensen e Huijsen fuori dalla lista Uefa. Per il resto formazione fatta con un paio di ballottaggi. Angelino e Spinazzola per il ruolo di terzino sinistro, con l'italiano favorito. E poi Mancini, ancora non al 100% ma pronto giovedi sera a stringere i denti. [...]

(La Repubblica)