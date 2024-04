Emergenza difesa a Napoli: Ndicka torna ad allenarsi e De Rossi lo convoca

La più bella notizia per Daniele De Rossi arriva da Evan Ndicka. Il difensore ivoriano ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo. Per la prima volta dalla serata del 15 aprile scorso, quella del malore in campo e del successivo ricovero in ospedale. (...) E adesso punta ad una convocazione per la gara di Napoli in programma domani pomeriggio. Sempre che i medici giallorossi diano l’ok. Ma ci spera l’ivoriano e lo brama Daniele De Rossi. Che per la trasferta al Maradona si trova in piena emergenza difesa. Smalling è ancora indisponibile dopo l’infortunio all’inguine subito giovedì sera contro l’Udinese. E Llorente è squalificato. Unici disponibili Mancini e il giovane Huijsen che formeranno la coppia centrale domani pomeriggio. Con Ndicka che con molta probabilità si accomoderà in panchina. Anche Lukaku non sarà della partita. (...) Assente anche lo squalificato Paredes, con Cristante che agirà da regista e Bove o Aouar a fungere da mezz’ala. Una formula d’assalto, coraggio e adrenalina che De Rossi proverà a riproporre anche a Napoli. Contro gli uomini di Calzona servirebbe un’altra vittoria per mantenere inalterato il distacco dall’Atalanta (impegnata in casa con l’Empoli in contemporanea). (...)

(La Repubblica)