El Shaarawy da urlo, i graffi di Orsolini: Roma e Bologna è un doppio sprint

Bisognerebbe preparare un video delle ultime prestazioni di El Shaarawy e Orsolini e farlo circolare nelle scuole calcio, aggiungendo a corredo qualche dato significativo e un titolo: "Come deve giocare un esterno". Nel calcio moderno i veri laterali di fascia sono quelli che garantiscono ripartenze veloci e allo stesso tempo il necessario equilibrio alle loro squadre, proprio come fanno Stephan e Riccardo, i quali corrono e lottano per una causa comune: la Champions League con Roma e Bologna e una convocazione in azzurro in vista dell'Europeo.

Dall'arrivo di De Rossi El Shaarawy è rinato: il Faraone è stato riportato a sinistra e gioca più vicino alla porta, diventando il Marco Delvecchio dei tempi migliori, ovvero un laterale in grado di correre a cento all'ora a tutta fascia per assistere Pellegrini e Lukaku e per assicurare la copertura difensiva allo stesso tempo.

(gasport)