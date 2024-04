Dybala si gestisce, Baldanzi ci riprova

I cambiamenti sono doverosi quanto pericolosi: quando confessa di non amare il turnover, Daniele De Rossi conferma che certe rinunce sono necessarie ma niente affatto desiderate. Udine non è un impegno di secondo livello per lui. Conta tantissimo per il campionato della Roma. [...] Da qui nasce l’intenzione, da confermare stamattina nella riunione tecnica, di riproporre il tridente visto nel deludente pomeriggio di Lecce: Baldanzi a destra, Zalewski a sinistra e Lukaku pivot. In cuor suo, se potesse, De Rossi terrebbe in panchina anche il centravanti. Ma Abraham in questo momento non dà abbastanza garanzie di tenuta [...]. Diverso è il caso di Dybala, che è storicamente molto più fragile di Lukaku e soprattutto ha un alter ego che spinge per meritarsi una nuova opportunità. Tommaso Baldanzi a Lecce non era stato tra i peggiori ma non ha più giocato dopo quello 0-0 quasi miracoloso. [...] Le novità nella formazione rispetto all’Europa League potrebbero essere insomma sei: uno tra Smalling e Mancini dovrebbe giocare, se non altro per non stravolgere al cento per cento la difesa che ha affrontato il Milan. Angeliño torna al posto di Spinazzola, Karsdorp è in ballottaggio con Celik, nel mezzo N’Dicka dovrebbe rientrare dopo due partite consecutive da squalificato. A centrocampo invece Cristante, friulano tra i friulani, ha il posto assicurato essendo sospeso in Europa. Ma dovrebbe essere confermato anche Paredes che a San Siro è stato sostituito. Il terzo uomo potrebbe essere Aouar, che non gioca titolare dal 17 marzo contro il Sassuolo. E Bove? E’ in corsa per un posto già a Udine ma a De Rossi servirà soprattutto giovedì in coppa, in sostituzione di Cristante. [...]

(Corsport)