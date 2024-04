IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo la vittoria nel derby la Roma è tornata ieri mattina ad allenarsi a Trigoria. Come di consueto il gruppo si e diviso in due: scarico in palestra per chi ha giocato sabato, lavoro sul campo per chi è rimasto in panchina. Continua il percorso di recupero Azmoun, che ha svolto una seduta personalizzata. Oggi la squadra avrà un giorno di riposo e riprenderà gli allenamenti domani, a due giorni dalla sfida di Europa League con il Milan.