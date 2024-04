Domani a Udine tra turnover e pericolo giallo con 6 diffidati

Dopo la vittoria di Milano, la Roma ha ricominciato a lavorare in vista della trasferta di Udine (domani, ore 18, arbitra Pairetto). Una partita che De Rossi affronterà cercando di trovare il giusto equilibrio tra turnover e "pericolo giallo". Sono infatti 6 i diffidati: Llorente, Huijsen, Mancini, Paredes, Lukaku e l'infortunato Azmoun. [...] Ieri mattina la squadra, che è rimasta a Milano, è scesa in campo al "Luigi Berlusconi" di Monza: lavoro di scarico per chi ha giocato contro il Milan, sessione in gruppo per gli altri.

DDR a Udine farà ricorso a un po' di turnover: possibile turno di riposo per Smalling, Spinazzola, probabilmente Paredes, Celik e uno tra El Shaarawy e Dybala. Rispetto all'Europa League tornano a disposizione Ndicka (a San Siro era squalificato), Huijsen e Kristensen. Giocherà Cristante, che salterà per squalifica il ritorno contro il Milan. [...]

(corsera)