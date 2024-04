Dodici anni fa il precedente di Morosini

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Il pensiero è andato proprio lì, nel momento in cui Evan N'Dicka si è accasciato al 71° nel giorno dell'anniversario della morte di Piermario Morosini. Ieri infatti 12 anni fa il match tra Pescara e Livorno veniva sospesa dopo circa mezz'ora per un malore del centrocampista bergamasco, che verrà trasportato in ospedale nonostante i tentativi di rialzarsi e riprendere la posizione sul terreno di gioco. Gara interrotta, ovviamente mai ripresa dopo la tragica notizia arrivata poco prima delle 17, il ventiseienne non ce l'aveva fatta a causa di una cardiomiopatia aritmogena, una rara malattia ereditaria.

Più recentemente il precedente di Eriksen all'europeo del 2021. Al 43° di Danimarca-Finlandia il centrocampista cadde per terra all'improvviso, attirando subito l'attenzione dei medici: un intervento sanitario durato 12 minuti con i compagni di squadra che facevano da scudo. Poi il trasferimento con la barella all'ospedale, ma in quel caso le due nazionali decisero di riprendere la gara.