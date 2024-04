Diciannove minuti per la Champions. De Rossi si affida ad Azmoun

I diciannove minuti (più recupero) più importanti della stagione. La Roma di De Rossi questa sera contro l'Udinese si gioca una fetta importante della partecipazione alla prossima Champions League. [...] Questa sera (ore 20.00) si ripartirà dall'1-1 dopo le reti di Pereyra e Lukaku. Fischio d'inizio al 71', momento in cui lo scorso 14 aprile è stata sospesa la gara a causa del malore di Ndicka - tornato ieri ad allenarsi a Trigoria dopo il nulla osta ricevuto dai medici martedì. [...] Indisponibili Aouar e Huijsen, sostituiti prima della sospensione.

Pronto a giocare invece Azmoun, assente dalla prima trasferta a Udine ma a disposizione di De Rossi questa sera. [...] L'iraniano è reduce dal gol contro il Bologna e con l'assenza di Lukaku (ieri ancora a parte nell'allenamento di rifinitura) è lui il favorito per la maglia numero 9. Nessuna bocciatura per Abraham che partirà dalla panchina. Ma alla Roma serve un gol, il prima possibile. E Azmoun ha dimostrato in questi mesi di avere le caratteristiche giuste per incidere subito. Accanto all'iraniano il tridente sarà composto da Dybala ed El Shaarawy. Per il resto formazione abituale con Celik, Mancini, Smalling e Spinazzola in difesa. E il trio Paredes, Cristante e Pellegrini in mezzo al campo. [...]

(la Repubblica)