Derby nel Natale di Roma, l'ultimo compie vent'anni

Il 21 aprile di vent'anni fa si giocò un derby particolare non soltanto perché Lazio e Roma scesero in campo nel giorno 2757esimo compleanno della Città Eterna. Quel pomeriggio era un mercoledì, i biancocelesti guidati in panchina da Mancini e i giallorossi da Capello recuperarono il match incredibilmente sospeso un mese prima, quando all'Olimpico si diffuse la fake news di un bambino investito da una volante della polizia. Al 73', sul risultato di 0-0, Rosetti decise di sospendere la partita e all'epoca le partite interrotte venivano ripetute per intero, così quel 21 aprile le squadre scesero in campo per 90 minuti e il match terminò 1-1. Al vantaggio di Corradi rispose il rigore di Totti, il quale sfoggiò l'indimenticabile esultanza con la telecamera a bordocampo. Il primo derby disputato il 21 aprile risale al 1948 e lo vinse la Lazio per 2-0.

(Il Messaggero)