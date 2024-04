Del Piero: "Non era facile fare così bene in Europa. Contento per De Rossi"

GASPORT - Alessandro Del Piero, ex Capitano della Juventus ha rilasciato un'intervista al quotidiano facendo un focus sulla situazione attuale della sua ex squadra e commentando anche l'andamento di De Rossi sulla panchina della Roma. Queste le sue parole:

Sorpreso da De Rossi?

«Sì e no. Ho fatto parte del corso da allenatore con Daniele, che io sto finendo ora, e non mi sorprendono il suo atteggiamento, la sua conoscenza calcistica, il suo modo di porsi, la sua energia. Sorprendono un filo i risultati, ma se poi guardi alla rosa della Roma, è ottima. In Europa non era facile far così bene. Perché a volte le cose non funzionano e basta. A volte fai le scelte giuste ma qualcosa non va. Penso al Bayern Monaco. Sono felice per Daniele perché è un ragazzo eccezionale e se lo merita».