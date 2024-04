De Rossi-Xabi Alonso. La sfida tra specialisti dell’ultimo minuto

Roma e Bayer Leverkusen, due squadre da last minute. Anzi, in qualche caso, da last second. Lo hanno dimostrato entrambe le formazioni nell’ultimo turno dei rispettivi campionati. (...) Un bottino che restituisce l’immagine di una formazione combattiva che fino all’ultimo sa essere pericolosa. Lo era con Mourinho, ma lo è anche con Daniele che da quando è in panchina è riuscito a conquistare quattro punti negli ultimi minuti di gara. Non è da meno il Bayer Leverkusen che di gol in peno recupero ne ha realizzati ben 20, tra cui i due contro il Qarabag segnati dell’ex di turno Schick. Pure la squadra di Xabi Alonso, dunque, non molla fino alla fine, anche quando la partita sembra compromessa. (...) L’ultima squadra a battere i tedeschi in Europa League è stata proprio la Roma la scorsa stagione eliminandoli in semifinale. In campionato invece l’ultima sconfitta risale al 27 maggio contro il Bochum: “Sono imbattuti, ma non imbattibili”, ha ricordato De Rossi domenica scorsa. C’è poi il dato dei gol incassati nei minuti finali (dopo il minuto 80). La Roma ne ha subiti 11 in Serie A su un totale di 41, mentre il Bayer solamente 4 su 22. Vietati da entrambe le parti cali di concentrazione. (...)

(Il Messaggero)