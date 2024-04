De Rossi vuole tutto: “Posto Champions e finale di Coppa"

Un punto a testa che in fondo fa felice entrambi. Francesco Calzona, che ha visto il suo Napoli finalmente reagire, metterci voglia, testa e qualità e Daniele De Rossi, che continua la rincorsa Champions e sottolinea con orgoglio il suo percorso da quando è a Roma. (...) "Alla fine il pallone l'abbiamo tenuto come loro, non è quello ma cosa ci facciamo col pallone e dove andiamo. - ha detto De Rossi a fine gara - Mancini ha fatto una partita in linea con gli altri, che non hanno fatto una partita eccezionale. Non è stata la nostra miglior versione, ma non c'è uno che ha influito sulla nostra prestazione. Non è facile poi giocare sempre e lui gioca sempre anche quando non è in perfette condizioni". (...)

(gasport)