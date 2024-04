De Rossi surclassa Mou: gli stessi punti dello Special One in meno partite. I numeri del confronto

Gli stessi punti di José Mourinho, ma con ben sette gare in meno. Ma, soprattutto, una media-punti che nella Roma non ha mai avuto nessuno, con quei 2,23 punti a partita che fanno quasi impressione. La vittoria di Udine a Daniele De Rossi non ha solo rimesso il sorriso dopo il brutto scivolone interno contro il Bologna, ma lo ha anche consacrato come il miglior tecnico della storia giallorossa per rendimento. [...] Con la vittoria di Udine, dunque, De Rossi porta a 29 il suo bottino stagionale in campionato, una serie di punti portati a casa appena in 13 partite, con la media appunto di 2,23 a gara. Tanto per intenderci, Mourinho quel numero di punti in questa stagione lo aveva totalizzato in 20 partite, quelle in cui ha guidato la Roma prima dell’esonero di metà gennaio. [...] Un ruolino di marcia, appunto, che per ora permette all’attuale tecnico della Roma di mettersi alle spalle tutti gli allenatori della storia giallorossa, a livello di media-punti. Quel 2,23, infatti, lo tiene ampiamente davanti a Luciano Spalletti (media punti 2, ma in 211 partite alla guida dei giallorossi), Rudi Garcia (1,99), Claudio Ranieri (1,93), Eusebio Di Francesco (1,89) e Fabio Capello (1,88). Una speciale classifica che vede Josè Mourinho addirittura al 14° posto, con quel dato (1,61) che in campionato fa da contraltare all’ottimo percorso europeo. [...]

