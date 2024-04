De Rossi rischia e porta a casa la sprint race

La sprint race di 25 minuti ha quattro vincitori: la Roma, Cristante, l'arbitro Pairetto e il pubblico dell'Udinese. In poco tempo sono successe tante cose e la più importante è il gol di Cristante al 95', su corner battuto da Dybala, che può diventare pesantissimo per la corsa Champions e la lotta salvezza. Come ha detto De Rossi: «È stata una botta di adrenalina. Non mi era mai capitato di dover preparare una gara così». Udinese e Roma dovevano concludere la gara del 14 aprile, sospesa al 72' per il malore che aveva colpito Ndicka in campo. È stato un highlight senza pause. L'Udinese ha cercato di difendere il punto ma ha avuto la prima occasione da gol: Lucca ha calciato a colpo sicuro e Svilar ha salvato la Roma. Poi sono arrivate le chance per Azmoun, Dybala e Pellegrini, prima del colpaccio di Cristante, marcato molto male da Lucca. Il risultato è giusto, anche se perdere la seconda partita nei minuti di recupero in cinque giorni è una mazzata per i friulani. [...]

(Corsera)