De Rossi per l’Europa, striscia da brividi: adesso il Napoli, poi Juve e Atalanta

Napoli, Juve e Atalanta, in sfilata, una dopo l’altra. In mezzo, le due semifinali contro il Leverkusen campione di Germania. Tutta la verità, nient’altro che la verità sulla Roma di Daniele De Rossi da qui a metà maggio. Primo obiettivo: il quinto posto in campionato che garantisce la Champions grazie al ranking Uefa (la sesta andrà in Championssoltanto se l’Europa League sarà “italiana”). Secondo obiettivo: la finale della stessa Europa League dopo l’ultima a delusione con il Siviglia. Una verità che comincia dall’ “interrogatorio” del Napoli stasera. In quanto a traguardi nel mirino, neanche Calzona scherza: deve lasciare un’eredità, fosse anche minima, al suo successore. Con la classifica di oggi il Napoli, ottavo, sarebbe in Conference: quasi niente per chi ha ancora lo scudetto cucito sulla maglia, eppure ossigeno per non sentirsi fuori da tutto.

(Gasport)