De Rossi: “Napoli forte come l’Inter, ma non cerchiamo alibi”

“La difficoltà maggiore è preparare tantissime partite ravvicinate ed avere avversari forti come il Napoli. Servirebbero forze fresche, ma nella maggior parte dei casi anche gli altri hanno tanti impegni. Non ci piangiamo addosso”. Daniele De Rossi sceglie come sempre, la chiarezza: non ci sono alibi, si deve scendere in campo e dare il massimo. Anche se il Napoli si trova in una posizione di classifica che non corrisponde alla sua forza: “Incontriamo forse l’unica squadra che come livello di giocatori sta vicino all’Inter. L’anno scorso non potevi nemmeno giocarci contro, quest’anno hanno avuto delle difficoltà ma andiamo ad affrontare una squadra tosta“.

(Corsera)