De Rossi meglio di Mou, ora la Roma vola pure in trasferta. Daniele: "A Udine è un altro derby"

Niente cali di tensione, nessun passo indietro. Oggi la Roma va a Udinese a caccia di una vittoria importante, perché poi Lazio e Milan vanno benissimo, ma prima c'è stata anche Lecce che a De Rossi ancora non è andata giù. [...] Insomma, in trasferta la Roma non prende più imbarcate come una volta, forse anche perché adesso ha più fiducia in se stessa e anche più coraggio. Con Mourinho, ad esempio, in dieci partite erano arrivate solo due vittorie e ben sei sconfitte (...), con un misera media-punti di 0,8 a gara. Da quando c'è De Rossi, invece, il rendimento si è quasi triplicato, con una media-punti salita fino a 2,2 [...]. Tra l'altro, tra gli allenatori esordienti sula panchina giallorossa solo in tre hanno fatto meglio di lui come striscia consecutiva esterna: Capello con 6 trasferte positive di seguito, Di Francesco con 7 e Rudi Garcia con 8. [...] Pellegrini e Spinazzola resteranno fuori (al loro posto Aouar e Angelino), Dybala invece vuole giocare: si deciderà in extremis, magari farà una staffetta con Baldanzi. Anche se poi De Rossi ha sempre detto di non essere un grande amante del turnover massiccio. E allora non si dovrebbe cambiare tantissimo, anche se poi il focus è sempre la vittoria [...] De Rossi ha saputo trasmettere ai suoi la capacità di essere feroci a analitici allo stesso tempo, di credere in se stessi ma anche di rispettare l'avversario. E di non avere timore mai. La parola, paura, adesso, nella Roma sembra essersi sciolta come neve al sole. E forse sarà anche per questo che adesso in trasferta si lavora meglio. Al dolce della nonna di Mou si è sostituita la fiducia di Daniele...

(Gasport)