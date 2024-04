De Rossi, il derby vinto non basta ai Friedkin. Missione Champions

Un invito al derby, la partita vista in tribuna e poi una cena con i dirigenti per diventare il nuovo allenatore della Roma. La notizia di un flirt tra il club giallorosso e Manuel Pellegrini è durata il tempo di una smentita (forte) di due società. [...] Pellegrini o no, la questione sul nuovo allenatore della Roma per la prossima stagione resta l'argomento principale tra i corridoi di Trigoria. Daniele De Rossi continua il suo percorso ad interim con risultati che vanno al di sopra delle aspettative sue e della stessa proprietà giallorossa. Ma la sua posizione attualmente resta quella di traghettatore. Perché di futuro ancora non se n'è mai parlato. [...]

L'eventuale rinnovo di De Rossi passerà inevitabilmente dai risultati della squadra. La qualificazione in Champions League è il diktat imposto dai Friedkin, con lauto bonus economico per l'allenatore in caso di obiettivo raggiunto. Prima il campo, poi il futuro. [...] Sono ancora tanti gli scontri diretti in campionato e il quinto posto non è certezza di qualificazione in Champions. E poi c'è il sogno Europa League. Insomma tutto ancora troppo in ballo per decidere ora. [...]

(la Repubblica)