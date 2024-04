De Rossi: “Il Bologna è un gioiello. Lotito? Che errore”

Una carezza a Motta e al Bologna e una stilettata a Casini ed a Lotito. [...] "Mi trovo allineato alle parole della società. Si è creato un precedente particolare, a mia memoria è la prima volta che succede che la Lega non aiuti un club impegnato in Europa. Mi dispiace. Lotito? Ho un buon rapporto con lui ma stavolta ha sbagliato a dire quelle cose. Un colpo a vuoto ". [...] E sul Bologna: “L’ho detto tante volte, è la squadra più entusiasmante del campionato. Anche il Milan gioca bene e anche l’Inter ma hanno giocatori per quella classifica. Il Bologna sta facendo un capolavoro, complimenti a Thiago e alla società. Tatticamente sono fluidi, si muovono i centrali e noi facciamo una cosa simile. C’è grande movimento ed è difficile studiarli ed è difficile affrontarli. Ho grande stima di Motta e dei giocatori del Bologna. Sarà un vantaggio il fatto che non hanno Ferguson ma gli mando un abbraccio perché perde l’Europeo per un giocatore è una cosa devastante”.

(Gasport)