De Rossi ha già vinto. Si rassegni chi lo gufa

[...] Stanno tutti lì, sulla riva del fiume, inchiodati tra le loro miserie, dalla Roma di Daniele De Rossi, bella e possibile come qualcuno, al contrario, aveva provato a convincerli (riuscendoci) che non potesse essere, capace di andare a vincere a San Siro contro il Milan nella prima sfida dei quarti di finale di Europa League, in uno stadio in cui nelle due precedenti visite stagionali in campionato, era stata presa a pallonate dallo stesso Milan e dall'Inter. [...] Decima vittoria stagionale in sedici impegni, quattro pareggi, due sconfitte, una con molti rimpianti contro l'Inter, [...] la seconda a Brighton (con un gol regolarissimo annullato ad Azmoun) del tutto ininfluente. [...]

Stanno tutti ancora lì, sulla riva del fiume, a domandarsi come mai questo ragazzo ormai adulto, con esperienza zero o quasi alle spalle come tecnico, stia riuscendo a convincere un po' tutti di essere bravo, soprattutto di avere idee che poi è la chiave di tutto. Che dire di quel Faraone spostato sulla corsia destra, intuizione da applausi a scena aperta, per andare a disinnescare, riuscendoci, la celebrata corsia sinistra, Theo e Leao ridimensionati a giocatori normali, fischiati pure dai loro tifosi? E di un Celik restituito agli anni di Lille quando vinse il titolo strappandolo al Psg? E di uno Smalling restituito al calcio come se non fosse trascorso l'anno più difficile della carriere dell'inglese? [...] Sia chiaro, la semifinale è ancora da conquistare, ma De Rossi ha già vinto. Anche se gli manca l'ultimo passo, quello di costringere chi sta sulla riva del fiume a buttarsi in acqua.

(la Repubblica - P. Torri)