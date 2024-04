De Rossi, ecco il rinnovo: «Orgoglioso, ora festeggio»

[...] L'annuncio di ieri del rinnovo non porta i dettagli, né De Rossi li ha voluti rivelare: «Meglio di una stretta di mano non c'è niente». Quello che De Rossi ha portato a Trigoria in tre mesi e due giorni è bastato all'imprenditore texano per affidarsi a lui a lungo termine. La durata del contratto verrà comunicata nei prossimi giorni, ma dovrebbe essere di due anni con opzione per il terzo. Lo stipendio, invece, aumenterà. Si tratta di un accordo abbastanza articolato nel quale ci sarà una parte fissa alta e una cospicua di bonus. «Nel suo breve mandato come capo allenatore, limpatto positivo che la sua leadership ha portato all'intero club, ha continuato il racconto della sua storia straordinaria con la Roma», hanno scritto in un comunicato i presidenti Dan e Ryan Friedkin. La scelta di affidarsi a Daniele nasce principalmente dai risultati ottenuti, ma anche dalla capacità di gestire il parco giocatori: «La sua guida è improntata al rispetto e al coraggio, mentre la sua forza e la sua fiducia, profondamente radicate nel club sono in linea con i valori della Roma, della città e dei nostri tifosi che non hanno eguali. Non potremmo essere più felici di costruire un progetto a lungo termine con Daniele».

(Il Messaggero)