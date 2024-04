De Rossi e Mancini: "I più felici del mondo"

"Da capitan futuro a mister futuro? Non ci penso, ora mi godo il presente". De Rossi ha vinto il suo primo derby da allenatore della Roma e a fine partita fa fatica a contenere la gioia. "Oggi non c'è uomo al mondo più felice di me, forse solo mio padre. Il derby non è una partita come le altre, l'ho vissuto serenamente ma con un picco di emozioni che mi porterò dentro a lungo. Vincerlo è sempre bello, da allenatore è diverso perché la responsabilità è maggiore. Gli ultimi minuti sono stati tosti da sopportare, il tempo non passava mai".

Gioia incontenibile anche per Mancini, l'autore del gol decisivo: "Mi batte forte il cuore, sono l'uomo più felice del mondo. Ho avuto qualche problemino, ma io in queste partite esco solo con una gamba rotta".

