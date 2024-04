De Rossi decide: stop al turnover

[...] Daniele De Rossi non è un amante del cambiamento tout court, come poi ha raccontato sabato sera a derby vinto, e intende insistere sul blocco che ha battuto la Lazio. Gestirà le energie semmai a Udine, tra l'andata e il ritorno contro il Milan, a seconda della stanchezza accumulata dai suoi pretoriani. [...] Ci sono poi quei calciatori, alla Cristante, che non risentono troppo della stanchezza e garantiscono comunque una buona efficienza, e quelli come Dybala e Spinazzola che rischiano addirittura di infortunarsi se giocano due partite ravvicinate. [...]

Ma il problema non si pone in vista del primo quarto di finale, in programma giovedì a San Siro. [...] Per questo De Rossi sta pensando di confermare addirittura in blocco la formazione che ha battuto la Lazio, con l'eccezione del terzino sinistro: essendo diversa la strategia di gara, Spinazzola dovrebbe prendere il posto di Angelino. L'altra possibile novità è Smalling. [...] In ogni caso dalla cintura in su la Roma sarà la solita: centrocampo con Paredes in regia e Cristante-Pellegrini mezzali più il tridente atipico composto da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy. [...]

(corsport)