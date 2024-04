De Rossi, capolavoro in tre atti. Così ha cambiato la Roma

"Niente vale di più di una stretta di mano". La frase nel post Roma-Milan spiega chi è Daniele De Rossi e quale è il suo sentimento per la Roma. Con eccellente tempismo, giovedì mattina, la famiglia Friedkin ha espresso la volontà di proseguire il lavoro con De Rossi. [...] Avrà un trattamento adatto a quello che ha dimostrato in questi tre mesi che, a grandi linee, può essere riassunto in tre punti. 1) La rosa rivalutata. A partire dal portiere - Svilar al posto di Rui Patricio - De Rossi ha immesso valore aggiunto ai conti del club. [...] Mancini ha stabilito il suo record assoluto di marcature in carriera con 7 gol (4 in campionato e 3 in Europa League). [...] Pellegrini e Paredes sono rinati. El Shaarawy è stato la mossa decisiva nei due match contro il Milan. [...]

2) Condotta e rispetto. La Roma di Mou era la squadra che nessun arbitro voleva dirigere: troppe proteste e il record di cartellini rossi (28 in due stagioni e mezza) alla panchina del portoghese e del suo staff. De Rossi non è mai stato un boy scout, ma ha fatto capire anche ai giocatori più focosi (Mancini e Paredes) la differenza tra "farsi sentire" e farsi buttare fuori. [...] 3) Il gioco. De Rossi dice di aver imparato qualcosa da tutti i suoi allenatori, ma ne porta tre nel cuore per motivi calcistici e di gestione del gruppo: Lippi, Luis Enrique e Spalletti. [...] Lucho a Trigoria parlava di "gioco associativo" e giovedì sera è sembrato di sentire parlare ancora lo spagnolo dentro il corpo di DDR. [...]

(corsera)