DDR: "Vittoria fondamentale, così sono impazzito di gioia"

«È stato un successo importantissimo, per questo ho festeggiato come non avevo mai fatto». E raggiante, Daniele De Rossi, al termine della vittoria nel recupero contro l'Udinese: 3 punti arrivati all'ultimo respiro grazie al gol di Cristante, che riportano i giallorossi a +4 sull'Atalanta, che ha una partita in meno (contro la Fiorentina). «A volte il karma - le parole di DDR - ti restituisce indietro un regalo succulento. Noi ci sentivamo in diritto di chiedere un aiuto alla Lega e ci ha dato fastidio che ci sia stata negata la possibilità di avere un giorno in più di riposo per giocare contro il Bayer Leverkusen: un precedente unico in Italia. Questo ci ha smosso qualcosa». [...] Con la vittoria di ieri De Rossi arriva a 29 punti con la Roma in 13 partite, gli stessi ottenuti da Mourinho in 20. «Non è una gara a chi fa più punti tra me e lui, è evidente che stiamo facendo bene anche se qualcuno ogni tanto si dimentica. Abbiamo riaperto un discorso che quando sono arrivato sembrava un po' chiuso, penso che i ragazzi stiano facendo qualcosa di importante e avrebbero fatto bene anche se fosse rimasto Mourinho, tirando fuori la testa da quella brutta situazione anche senza di me».

(Corsera)