DDR, passi e firmi? De Rossi contro il Milan può decidere il suo futuro

Se Stefano Pioli si gioca quasi tutto, per Daniele De Rossi la sfida di domani vale molto. Forse anche moltissimo. Perché raggiungere la semifinale di Europa League vorrebbe dire mettere un altro bel mattoncino sul suo futuro, eventualmente ancora colorato di giallorosso. [...] Arrivato il 16 gennaio scorso per sostituire un totem come José Mourinho, probabilmente i Friedkin lo avevano scelto per fare da traghettatore, pensando poi di poter arrivare a qualcun altro più pronto per la prossima stagione.

E forse neanche loro si aspettavano che Daniele potesse fare così bene fin da subito (finora dieci vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, di cui una indolore come quella di Brighton), rimanendo poi felicemente spiazzati in corsa. Sta di fatto che nonostante i risultati e le prestazioni, ad oggi ancora non gli è stato proposto il rinnovo. [...] Eliminare il Milan (dopo Feyenoord e Brighton) e portare la Roma alla semifinale di Europa League vorrebbe dire per l'allenatore della Roma aver già raggiunto un traguardo prestigioso. Ma soprattutto aver dimostrato, una volta di più, di poter essere un ottimo allenatore, anche ad alti livelli. [...]

