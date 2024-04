DDR e la Roma: la Champions in due mosse

[...] Non sono trascorsi ancora 100 giorni da quando il 16 gennaio De Rossi accettò di prendere la Roma in corsa. Sembrava, quella dei Friedkin, la classica mossa della disperazione, il feticcio da regalare alla plebe inferocita per l'addio dell'amatissimo sciamano caduto in disgrazia. E invece, da quel giorno, Daniele ha ottenuto: 1) Tre passaggi del turno in Europa League [...] 2) Otto vittorie, due pareggi e un solo ko in campionato, districandosi dal 9° al 5° posto con finestra, vincendo lunedì contro il Bologna, sul 4° 3) Rivalutato e rivitalizzato l'intera rosa [...] 4) Ottenuto il rinnovo di contratto per almeno due stagioni. [...]

L'impressione è che la Roma realmente si sia ritrovata. De Rossi, con la sua spontaneità e schiettezza, somiglia molto al professore Keating de L'Attimo Fuggente. Arrivato in uno spogliatoio cupo, diviso, in difficoltà, è riuscito a regalare, oltre a nuove idee, quel senso di leggerezza che permette di affrontare meglio le avversità. [...] Da qui, la decisione di rinnovare. E il fatto di averlo voluto comunicare prima della partita con il Milan, ha avuto un risvolto simbolico. Della serie: per noi, al di là di come andrà, è De Rossi l'allenatore con il quale vogliamo costruire un nuovo progetto. [...]

(Il Messaggero)