DDR con Burdisso, Dybala e Spinazzola

Una Roma a sua immagine e somiglianza. La conferma annunciata settimana scorsa dai Friedkin nei confronti di Daniele De Rossi ha dato i primi impulsi alle mosse di mercato giallorosse. [...] Da mesi, infatti, è rimasta vacante la poltrona lasciata libera a inizio febbraio da Tiago Pinto: prende quota il nome di Nicolas Burdisso che dirà addio alla Fiorentina ed è molto legato a DDR. [...] Sullo sfondo resta sempre viva l'opzione Francois Modesto (Monza), che ha già lavorato con il Ceo Lina Souloukou ai tempi dell'Olympiakos. Da non trascurare neppure la soluzione interna Josè Fontes. [...]

In attesa di scoprire a chi sarà affidata la conduzione del mercato estivo, intanto De Rossi ha segnalato quali devono essere le priorità in vista dell'estate. La sua Roma non dovrà fare a meno di Paulo Dybala. [...] Il contratto dell'ex calciatore della Juve scade nel 2025 e c'è la volontà di allungare il rapporto per almeno altri uno o due anni. [...] La bozza d'intesa potrebbe essere impostata su 6-6,5 milioni come base fissa più altri 1-1,5 di bonus legati a traguardi personali. [...] Alla Roma sta bene e aspetta l'offerta giusta per rinnovare. La stessa che può arrivare pure a Leonardo Spinazzola. [...] Dovesse accettare un biennale a cifre decisamente ridotte rispetto alle attuali percepite (3 milioni), il rinnovo potrebbe diventare d'attualità. [...]

(Tuttosport)