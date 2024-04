Daniele avverte: "Ci servirà tanto carattere"

De Rossi ha le idee chiare: "Del Milan temo la grande qualità, hanno giocatori che possono fare male a chiunque. Servirà una grande partita, dal punto di vista del gioco e del carattere. Ma se penso a come si è sacrificato nel derby un giocatore del livello di Dybala, sono sereno. La vittoria nel derby a Roma a volte ubriaca, invece i ragazzi li ho visti bene. Qualche sorriso in più non mi fa vedere i fantasmi. Prima della Roma ho preso tante porte in faccia, in 7-8 mesi. Ma ora sono qui: sono stato fortunato. E ora sono felice".

(gasport)