Da Svilar a Smalling fino al "bomber" Mancini. La difesa fluida è il segreto dell'ultima Roma

Proseguire sulle orme di José Mourinho che aveva fatto della difesa il fiore all'occhiello della Roma, non era affatto facile. [...] Eppure, lavorando su movimenti con e senza palla, sul mutuo soccorso da parte degli attaccanti (Lukaku compreso) e su accorgimenti semplici ma efficaci, Daniele è riuscito nell'impresa di tenere quasi blindata la porta di Svilar. Sono solo 9 i gol incassati in undici partite di Serie A, tre in cinque di Europa League. [...] Ma la vera svolta è stata la strategia difensiva adottata negli ultimi tempi: un reparto fluido che costruisce a tre e difende a cinque. Aiutano tutti, soprattutto gli esterni come El Shaarawy che a Milano ha accettato di giocare a destra per supportare Celik nella marcatura di Leao. [...]

Il recente ritorno di Smalling rappresenterà una carta da sfruttare, l'inglese non ha sbagliato una partita da quando De Rossi è in panchina. Se chiamato in causa è sempre stato pulito in ogni intervento. [...] Il problema al tendine del ginocchio ha costretto lo Special One ad accellerare con Ndicka che ha risposto positivamente. L'ivoriano manca da due gare per squalifica, ma giocherà a Udine. Forse in coppia con Llorente per dare a Mancini un turno di riposo dopo le ultime fatiche. [...] Carisma, carattere, intelligenza tattica, pulizia e cattiveria, doti che ha imparato a coltivare e dominare. [...]

(Il Messaggero)