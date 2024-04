Da Motta a Gasp: Roma, la verità in 20 giorni

Venti giorni per un paio di verdetti niente male. A Bergamo, il 12 maggio, sapremo se tutto il bel lavoro svolto da De Rossi avrà dato i suoi frutti. Parliamo di piazzamento in Champions League e l'eventuale finale di Europa League. I venti giorni contengono cinque partite di campionato e le due semifinali contro il Bayer Leverkusen e in queste gare sarà fondamentale la gestione della rosa, con De Rossi chiamato a scelte complicate e a sbagliare il meno possibile. Si comincia lunedì con il Bologna e mancherà Lukaku, mentre giovedì si giocherà il recupero degli ultimi minuti di Udinese-Roma, con il club giallorosso furioso per la decisione. Domenica 28, invece, i capitolini affronteranno il Napoli al Maradona, solo quattro giorni prima dell'andata della semifinale di Europa League. Il 5 ci sarà Roma-Juventus, mentre il 9 si andrà in Germania per la sfida di ritorno con il Bayer Leverkusen. Infine il 12 maggio andrà in scena a Bergamo lo scontro diretto per la Champions con l'Atalanta.

(Il Messaggero)