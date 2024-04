Cosa ha avuto Ndicka? Il malore, lo stop e il regolamento: quello che si sa sul caso di Udine

La paura è stata tanta e si è sciolta soltanto a fine serata quando la Roma ha pubblicato la foto di un sorridente Evan Ndicka dal suo letto in ospedale. [...] Il giocatore ha compiuto accertamenti cardiologici e neurologici, tac compresa. Da quanto filtra potrebbe essersi trattato di una compressione polmonare, con possibile pneumotorace. A causarla potrebbero essere stati alcuni scontri di gioco, uno piuttosto forte al 38' e altri due al 66' e al 70', subito prima dello stop dell'ivoriano. Di certo Ndicka, dopo la notte passata in osservazione, verrà valutato questa mattina. [...]

A definire i criteri del recupero delle gare interrotte è l'articolo 30 dello Statuto-Regolamento della Lega Serie A. Qui si legge che si dovrebbe giocare già oggi a meno che - ed è il caso della Roma che giovedì è attesa all'Olimpico per il match di ritorno di Europa League contro il Milan - "una o entrambe le squadre siano già impegnate in una successiva gara infrasettimanale". Il recupero dovrà avvenire comunque entro quindici giorni dall'interruzione e "deve essere disposta la prosecuzione dei soli minuti non giocati". [...] Nello stesso articolo definito dalla Lega si legge che "possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento dell'interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno dell'interruzione". [...]

(gasport)