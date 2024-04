Contratto pluriennale con base fissa più bonus: così DDR entra nel futuro

Dopo la stretta di mano che ha sancito giovedì la conferma a lungo attesa di Daniele De Rossi, Dan e Ryan Friedkin incontreranno l'allenatore nei prossimi giorni per discutere del progetto tecnico da proiettare nel futuro e del nuovo contratto. La grande fiducia che la proprietà americana ripone nell'allenatore lascia intendere che potrebbe trattarsi di un'intesa pluriennale. [...] La proprietà e De Rossi discuteranno dei dettagli del contratto presumibilmente solo agli inizi di maggio, quando sarà anche più chiaro l'orizzonte sportivo che si paleserà davanti agli occhi.

Ma di certo i Friedkin vogliono entrare nel futuro con convinzione con l'uomo che in soli 93 giorni ha trasformato la Roma, proiettandola in un'altra dimensione. [...] Di sicuro, sarà facile intendersi, anche perché società e allenatore potranno ragionare su una rosa che ha aumentato notevolmente il proprio valore negli ultimi tre mesi e che, in chiave mercato, renderà quindi più semplici le decisioni sui punti fermi. [...] Emblematica la vicenda di Mile Svilar, il portiere lanciato dal tecnico che si è preso il posto da titolare e che, a forza di ottime prestazioni, ha fatto lievitare la propria valutazione fino a 10 milioni di euro (dai 4 iniziali). [...]

(gasport)