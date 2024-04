Concertone-Europa League, incrocio pericoloso: «A Roma 5mila tedeschi»

Da una parte il 'popolo" del primo maggio, con il classico "concertone" che si sposta al Circo Massimo. Dall'altra l'arrivo dei tifosi del Bayer Leverkusen per la semifinale di Europa League contro la Roma allo stadio Olimpico giovedì. Si preannuncia molto "calda" la giornata di domani soprat-tutto per l'arrivo, in concomitanza con l'appuntamento sportivo. di almeno 6 mila tifosi tedeschi. Per questo le misure di sicurezza saranno elevate al livello massimo. (...) Questa mattina in Questura si definirà nell'ultimo tavolo tecnico il piano di sicurezza sia per il concertone sia per la partita all'Olimpico con personale dedicato ai tifosi già nella giornata di mercoledì quando, appunto, sono previsti nei principali scali aeroportuali i primi arrivi dei tifosi che naturalmente approfitteranno della giornata preincontro per "visitare" la Capitale. La tifoseria del Bayer non desta particolare allarme, anche se vale la pena ricordare quanto accaduto lo scorso anno quando, sempre per lo stesso incontro (ovvero la semifinale di. Europa League), alcuni ultrà presero a sassate una vettura dell'Atac che li stava accompagnando da Villa Borghese allo stadio. (...)

(Il Messaggero)