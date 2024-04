Con la testa nessuno segna di più

Calcio d'angolo di Dybala, uno da sinistra e uno da destra, colpo di testa di Mancini, sempre nello stesso angolo: la Roma ha battuto così in cinque giorni la Lazio e il Milan. Difficile pensare che De Rossi abbia preparato le partite immaginando di vincerle attraverso due episodi casuali, ma il fattore Mancini e i colpi di testa sono un elemento molto importante nei suoi risultati. Mancio ha raggiunto quota 5 gol di testa tra campionato ed Europa League, diventando il difensore dei top 5 campionati europei ad aver segnato il maggior numero di reti con questo fondamentale. Inoltre è il difensore della Serie A che, insieme a Dimarco e Martinez Quarta, ha realizzato più reti in tutte le competizioni. Non deve perciò stupire se nessuna squadra italiana ha segnato più gol di testa della Roma tra A e coppe: sono già 17, come la Fiorentina.

(corsport)