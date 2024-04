Con la Samp per l'allungo sulla terza posizione

IL ROMANISTA (D. FIDANZA) - Un'occasione da non perdere. Oggi pomeriggio alle 14.30 la Roma Primavera sarà impegnata sul campo della Sampdoria in una partita fondamentale nella corsa al secondo posto. Nella scorsa giornata di campionato contro il Sassuolo i giallorossi hanno ottenuto aritmeticamente la qualificazione ai playoff di fine stagione con ben 4 turni di anticipo e oggi potrebbero mettere una seria ipoteca anche sul secondo posto, obiettivo reale e conclamato della Roma. Arrivare tra le prime due infatti significa partecipare al playoff di fine stagione direttamente dalle semifinali e i giallorossi difatti al momento occupano la seconda posizione. (...) Non molti i dubbi di formazione per Federico Guidi che in questo momento della stagione manderà in campo inevitabilmente il miglior undici a disposizione: 4-3-3 classico con Marin in porta, linea difensiva composta da Mannini, Keramitsis, Golic e Oliveras; centrocampo a 3 con l'ormai titolare ed inamovibile Romano in regia, Pisilli mezz'ala da una parte e chances per Graziani dall'altra con Pagano impegnato ieri nella trasferta di Napoli in prima squadra. Anche davanti con Costa in dubbio per lo stesso motivo di Pagano, ipotizzabile un 4-3-3 con Alessio punta centrale, Cherubini largo a sinistra e Marazzotti a destra, anche lui sempre più nel centro del progetto della Roma Primavera a suon di gol e di prestazioni di assoluto livello.