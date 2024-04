Con la Lega è scontro aperto

La Roma chiede. La Serie A risponde. E decide il contrario. Per la seconda volta in poche settimane la Lega non accoglie la richiesta ufficiale del club giallorosso di modifica del calendario. Atalanta-Roma si giocherà domenica 12 maggio alle ore 20.45. A sole 72 ore dal ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Bocciata la richiesta di posticipo al lunedì e niente spostamento della finale di Coppa Italia tra i bergamaschi e la Juventus. Rimane tutto come da programmi di inizio stagione. (...) La Roma non ci sta e attacca: “Si tratta di un altro colpo all’integrità del campionato fanno – sapere da Trigoria – E siamo ancora in attesa di conoscere la data del recupero di Atalanta-Fiorentina”. Il club giallorosso si sente penalizzato e adesso non fa nulla per nasconderlo. Prima era stato il solo De Rossi a esporsi pubblicamente, criticando la scelta di inserire la gara contro l’Udinese nella stessa settimana di Bologna e Napoli: “Mi dispiace che il presidente Lorenzo Casini non abbia ascoltato le nostre richieste, che secondo me erano legittime e sacrosante”. Ora è il club in prima persona a fare la voce grossa. Perché in questo ultimo mese di campionato la posta in palio è altissima. Con la lotta Champions League che vale oltre 60 milioni di euro. Ma spostare la gara con la Roma a lunedì 13 maggio e la finale con la Juventus a giovedì 16 maggio sarebbe stato impossibile. Perché un evento come la Coppa Italia si porta dietro eventi correlati enormi oltre che accordi commerciali con sponsor e televisioni impossibili da modificare in pochi giorni. In più c’è una questione di calendario (futuro) che va tenuta in considerazione. (...)

(La Repubblica)