Ci vediamo al 72'. Cannavaro-De Rossi, gli eroi mondiali cercano salvezza e posto Champions

Diciotto minuti di partita. Proprio come gli anni che li separano dalla gioia probabilmente più grande della loro vita calcistica. Stasera Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi ripartiranno proprio da lì, da quel diciotto che può voler dire tanto per entrambi [...] E allora stasera si troveranno uno di fronte all'altro, faccia a faccia, loro che nel 2006 condivisero il percorso mondiale fino al dolce trionfo di Berlino. [...]

Per la Roma conterà soprattutto provare ad essere subito incisivi, pratici. Ed essenziali. [...] Ed allora è anche possibile che l'allenatore della Roma decida di varare una formazione superoffensiva, con un 4-2-3-1 volto a cercare il gol dal primo momento e con Dybala ed El Shaarawy a giostrare sulle corsie esterne e Pellegrini come sottopunta di Azmoun. Già, perché l'iraniano è in vantaggio rispetto a Tammy Abraham per il ruolo di centravanti, avendo dimostrato di star molto meglio dell'inglese, ancora alle prese con il recupero dopo il lungo stop per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. [...]

(gasport)