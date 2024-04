Christian Maggio: "Ero in aereo con la squadra, ho vissuto attimi terribili: dolore forte, ti manca l'aria"

«È stato il momento più brutto della mia vita, ho avuto paura di morire». Christian Maggio, ex terzino, tra le altre di Sampdoria e Napoli, oggi collaboratore tecnico della Nazionale Under 15, ha un ricordo molto vivo di ciò che successe nel 2014, quando gli fu diagnosticato uno pneumotorace. Aveva 32 anni. «Prima di capire cosa mi stesse succedendo — racconta — ho pensato al peggio. In quei momenti lì, il dolore al petto è forte e ti manca il respiro. La mia esperienza è comunque diversa da quella di Ndicka, lui stava giocando, si son fermati e tempestivamente ha avuto tutti i soccorsi del caso, sinceramente guardando in tv ho pensato al peggio, per fortuna l'infarto è stato scongiurato ed è in ripresa. Gli faccio gli auguri, guarirà completamente e tornerà più forte di prima». Maggio ha continuato a giocare fino a 40 anni, chiudendo la carriera proprio a Vicenza, la squadra della sua città e dove aveva esordito. [...]

(Corsera)